Boccaccione re del torneo. La rimonta è di Bartolotta.

Tutto si è deciso negli ultimi minuti, con una rimonta memorabile di Bartolotta, che ha regalato a Boccaccione il titolo di re del torneo. La finale, combattuta e ricca di emozioni, ha catturato l’entusiasmo di tutto il pubblico presente allo stadio “Riccardo Neri”. Un evento sportivo che resterà a lungo nei ricordi di appassionati e partecipanti, dimostrando ancora una volta come il calcio possa unire e emozionare.

Lo scorso 30 giugno si è concluso il torneo di calcio a 7 organizzato dal Toca Village di Castelfiorentino, interamente disputatosi nell'impianto della squadra gialloblù, lo stadio "Riccardo Neri" di viale Roosevelt. Una finale senza esclusione di colpi, né di colpi di scena, quella messa in atto da Young Stars e Boccaccione, terminata col risultato di 2-3 al termine di una partita vissuta al cardiopalma. Le Young Stars, l'outsider più bella del torneo, dopo un rotondo 3-0 ai danni del Magic Banda ai quarti, avevano superato la Caggianese, dei campioni in carica, in semifinale ai rigori; Boccaccione dal canto loro hanno coronato un percorso da veri schiacciasassi, dopo il 3-0 allo 0571 ai quarti e un altro 3-0 al Bar Di Campo in semifinale.