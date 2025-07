Cosa sta succedendo tra l'Inter e Pavard | gioca a padel da infortunato e la foto finisce sui social

L'Inter si trova al centro di una nuova polemica: Benjamin Pavard, infortunato, viene pizzicato sui social mentre si diverte a padel con Theo Hernandez in vacanza. La foto ha acceso i riflettori su un possibile comportamento poco professionale del difensore francese, creando scompiglio tra tifosi e dirigenti. Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che sta facendo discutere il mondo nerazzurro.

Benjamin Pavard crea un nuovo caso all'Inter. Sui social spunta una sua foto in cui appare con Theo Hernandez in vacanza dopo aver giocato a padel. Il difensore francese era ufficialmente infortunato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

