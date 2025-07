Vuelle scocca l’ora di Alessandro Dalla Salda

punto di svolta per la Vuelle Pesaro. Con il suo talento e la sua visione strategica, Alessandro Dalla Salda promette di guidare il team verso nuovi traguardi, rafforzando la squadra sia sul campo che nella gestione. L’attesa è finita: oggi alle 12, l’era di un nuovo capitolo inizia con entusiasmo e determinazione. Restate sintonizzati: il futuro della Vuelle è nelle sue mani.

Oggi è il giorno di Alessandro Dalla Salda: a mezzogiorno il nuovo amministratore delegato della Vuelle verrà presentato ai media nella sala convegni della Banca di Pesaro, in via Milano. Un momento importante perché il suo arrivo va a colmare un ruolo scoperto nell’organigramma e porta dentro la sede di via Bertozzini una buona dose di esperienza, cestistica e non, che farà crescere anche i dirigenti più giovani e sicuramente fungerà anche da parafulmine nei momenti difficili. Personaggio stimato nell’ambiente del basket, legato a doppio filo con la sua Reggio Emilia dove ha fatto lievitare il club sotto la presidenza-Landi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it