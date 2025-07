Jannik Sinner e I suoi fratelli

Giovedì da leoni (e leonesse) sull'erba di Wimbledon ha riportato il tennis italiano al top, risollevando gli animi dopo le sconfitte di Lorenzo Musetti, Jas Paolini e Matteo Berrettini. Ma tra queste protagoniste di giornata, spicca la nuova generazione pronta a scrivere pagine importanti, mentre Jannik Sinner e i suoi fratelli si preparano a consolidare la loro posizione di rilievo nel panorama internazionale.

Un giovedì da leoni (e leonesse) azzurri sull’erba di Wimbledon ha riportato il tennis italiano al top dopo le precoci eliminazioni di tre teste di serie che avevano gettato nello sconforto, visto che era uscito di scena il semifinalista dello scorso anno, Lorenzo Musetti, poi la finalista del torneo femminile 2024, Jas Paolini, infine Matteo Berrettini che nel 2021 aveva sfiorato il trionfo. Ebbene ieri le cose sono andate benone per i nostri sin dalla tarda mattinata quando Flavio Cobolli ha superato l’inglese Jack Pinnington Jones, col punteggio di 6-1, 7-6, 6-2. Percorso parallelo l’ha fatto Luciano Darderi che ha imitato Cobolli piegando un altro dei padroni di casa, Arthur Fery, per 6-4, 6-3, 6-3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e I suoi fratelli

