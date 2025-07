La tregua a Gaza è a un passo ma Israele non ferma le bombe che devastano la Striscia

la comunità internazionale, che sembrano avvicinare le parti su un possibile accordo. Tuttavia, mentre i dialoghi proseguono, la sofferenza dei civili palestinesi continua a crescere sotto le bombe, rendendo la pace un obiettivo ancora lontano ma non impossibile. La domanda rimane: riusciranno le diplomazie a trasformare le parole in azioni concrete e durature?

Da un lato, si fanno sempre più insistenti – e convincenti – le voci su un possibile accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza; dall’altro, l’esercito israeliano continua ad aumentare l’intensità e il numero dei bombardamenti – causando anche gli inevitabili quanto presunti crimini di guerra – ai danni della popolazione palestinese. La buona notizia è senza dubbio quella relativa ai negoziati per una proposta di tregua, mediata da Qatar ed Egitto, già accettata da Israele e su cui, forse già oggi, potrebbe arrivare anche il via libera di Hamas. A riferirlo è il quotidiano saudita Asharq News, secondo cui il movimento islamista palestinese avrebbe espresso “soddisfazione per la nuova proposta di accordo”, su cui – sempre secondo il quotidiano – in serata dovrebbe arrivare ufficialmente l’ok definitivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it