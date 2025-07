Cesena la lezione del bomber Succi | Ai giovani contagerò entusiasmo

una passione rinnovata, pronto a infondere ai giovani talenti il suo spirito combattivo e la sua esperienza. Con entusiasmo e determinazione, Succi si propone di coltivare non solo calciatori, ma anche valori e sogni, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di successo per il Cesena. La sua lezione va oltre il calcio: è un invito a credere in se stessi e a non mollare mai.

"Il primo ingrediente deve essere l'entusiasmo. Sono qui per partire da quello, dalla voglia di trasmettere ai ragazzi le motivazioni e la gioia di scendere in campo che mi hanno sempre accompagnato in carriera". Davide Succi, al quale il Cesena Calcio ha affidato il ruolo di responsabile tecnico del vivaio, non è uno di quelli che parlano per sentito dire. Col Cavalluccio è rimasto di casa: dopo gli anni da protagonista in campo, rieccola con un nuovo ruolo in prima linea. "Ringrazio il club per la fiducia e voglio meritarla, consapevole di quanto siano importanti per gli aspiranti calciatori gli anni nel vivaio, inseguendo un sogno che, in particolare a Cesena, può diventare realtĂ ".