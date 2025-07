Roma esplosione a distributore benzina

Una violenta esplosione ha sconvolto il quartiere Prenestino di Roma, provocando un forte boato e una colonna di fumo visibile da tutta la città. L'incidente, causato dal distacco di una pompa di una cisterna, ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, mentre le autorità lavorano per chiarire le cause e garantire la ripresa delle normali attività.

8.43 Un incidente ad un distributore di benzina, nel quartiere romano Prenestino, ha provocato un forte boato sentito in più parti della Capitale. L'esplosione è stata provocata dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. Tante telefonate al 112 e immediato l' intervento dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

