Lucchese ecco il bando per l’Eccellenza

Dopo l’ok della FIGC, Lucca si prepara a rilanciare la sua passione calcistica con il nuovo bando per l’Eccellenza Toscana. Un’opportunità unica per le società sportive locali, che potranno partecipare grazie a un contributo minimo di 100mila euro a fondo perduto. La sfida è aperta fino al 10 luglio: sarà la città a decidere chi rappresenterà il suo spirito sportivo nel prossimo campionato regionale. I dettagli dell’iniziativa sono pronti a svelarsi.

Dopo il via libera da parte della Figc, il Comune di Lucca ha pubblicato ieri il bando per la partecipazione della Lucchese al prossimo campionato di Eccellenza Toscana in sovrannumero (è previsto un contributo minimo di 100mila euro a fondo perduto). Il bando rimarrà aperto fino al 10 luglio ed è rivolto a società sportive dilettantistiche, costituite o costituende, che intendano rappresentare Lucca nel campionato regionale di Eccellenza. I soggetti interessati dovranno presentare un progetto completo di sviluppo sportivo e gestionale, corredato dalla documentazione prevista e dai requisiti richiesti dal regolamento federale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucchese, ecco il bando per l’Eccellenza

In questa notizia si parla di: bando - eccellenza - lucchese - ecco

Lucchese: il Comune di Lucca lancia bando per partecipazione all'Eccellenza - Lucca si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il lancio di un bando dedicato all'eccellenza sportiva.

Bando per la nuova Lucchese: ecco il testo integrale Pubblicato all'albo pretorio comunale il testo del bando per i soggetti che intendono manifestare interesse per far ripartire il calcio: scade il 10 luglio prossimo. Tutti i requisiti richiesti dal Comune e dalla Figc Vai su Facebook

Lucchese, ecco il bando per l’Eccellenza; Lucchese, ecco il bando: 7 giorni per inviare le offerte; Bando per la nuova Lucchese: ecco il testo integrale.

Lucchese, ecco il bando per l’Eccellenza - Resterà aperto fino al 10 luglio ed è indirizzato a società dilettantistiche che vogliono far proseguire il calcio a Lucca ... Segnala lanazione.it

Lucchese, ecco il bando: 7 giorni per inviare le offerte - Bando aperto fino al 10 luglio, poi entrerà in gioco la commissione incaricata dall’amministrazione per valutare e individuare il progetto più idoneo. noitv.it scrive