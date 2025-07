Esplosione al benzinaio | paura a Roma Il boato poi la colonna di fumo nero

Un brivido di paura ha scosso Roma questa mattina, quando un’imponente esplosione ha scatenato un pennacchio di fumo nero nel cuore del quartiere Prenestino. Il boato, avvertito da molti residenti, ha lasciato il paese sconvolto e in allerta. L’incidente, ancora avvolto nel mistero, si è verificato in un distributore di benzina in via dei Gordiani. Le autorità stanno indagando sulle cause, mentre la città si chiede cosa abbia scatenato questa violenta esplosione.

Una forte esplosione e una colonna di fumo denso e nero che si alza da tre punti nel cielo del quadrante est di Roma. Paura nella mattinata di venerdì 4 luglio nella Capitale quando tanti romani sono stati svegliati da un boato che ha fatto tremare le finestre delle case vicine. L'incidente è avvenuto in un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, poco dopo le 8. Secondo le prime informazioni l'esplosione sarebbe avvenuta per il distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Seguiranno aggiornamenti. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplosione al benzinaio: paura a Roma. Il boato poi la colonna di fumo nero

