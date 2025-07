De Bruyne viene per lavorare | se vuoi svernare non vai in una squadra allenata da Conte Arrigo Sacchi

De Bruyne viene per lavorare, non per svernare. Se il tuo obiettivo è crescere e raggiungere grandi traguardi, scegliere una squadra allenata da Conte (o Sacchi) significa investire sul futuro e sulla qualità. L’esperienza di questi grandi nomi del calcio italiano testimonia quanto sia importante avere alla guida un tecnico di livello. La vera sfida, quindi, è decidere di mettersi in gioco: perché il successo si costruisce con impegno e passione.

Arrigo Sacchi alla Gazzetta parla del Napoli e di Antonio Conte che lui definisce uno dei migliori allenatori a livello mondiale. «L'acquisto più importante del Napoli è quel ragazzo che siede in panchina: Antonio Conte. Averlo confermato è uno straordinario successo e una garanzia per il futuro. È il miglior allenatore della nostra Serie A e uno dei migliori a livello mondiale». E ancora: «mi pare che il Napoli stia facendo le cose con raziocinio, con metodo e con lungimiranza». Quali acquisti la convincono? «Innanzitutto l'ingaggio di De Bruyne.

