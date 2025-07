Saldi in partenza la previsione | Giro d’affari da 19 milioni di euro

Con l'inizio dei saldi estivi 2025, Arezzo si prepara a conquistare un giro d'affari stimato di ben 19 milioni di euro. Le previsioni di Confcommercio annunciano una spesa media di 203 euro per famiglia, coinvolgendo oltre 93.000 famiglie locali. Un'occasione imperdibile per i consumatori di rinnovare il guardaroba e scoprire le offerte più irresistibili della stagione. I saldi estivi 2025 in Toscana valgono davvero una chance da non perdere!

Arezzo, 4 luglio 2025 – E' di 19 milioni di euro in provincia di Arezzo il giro d'affari (stimato). Questo l'auspicio di Confcommercio alla vigilia dei saldi estivi 2025 che partono doman i. L'ufficio studi dell'associazione di categoria parla di una spesa media a famiglia di 203 euro, con le svendite di stagione che coinvolgeranno 93.680 famiglie aretine il 63%, per un acquisto medio a persona di 92 euro. I saldi estivi 2025 in Toscana valgono circa 215 milioni di euro secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio. Più di sei famiglie su dieci sono pronte a fare acquisti approfittando degli sconti, per un budget complessivo appena più alto rispetto al 2024 (+1 euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi in partenza, la previsione: «Giro d’affari da 19 milioni di euro»

