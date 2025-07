Sicurezza una chat per sorvegliare sedici zone | ci sono negozianti e forze dell’ordine

Arezzo si trasforma in una città più sicura e collaborativa grazie all’innovativa chat condivisa tra negozianti e forze dell’ordine. Un esempio di comunità unita che, attraverso una rete di 20 referenti e 16 zone monitorate, rafforza la tutela del cuore storico e delle aree periferiche. La sicurezza partecipata diventa il nuovo standard: un passo deciso verso una città più protetta e viva.

Arezzo, 4 luglio 2025 – La città sempre più presidiata e sicura grazie ai commercianti. Ha preso il via ieri con l’attivazione della chat condivisa da negozianti e forze dell’ordine, la difesa partecipata, con 20 referenti ricevuti dal comandante dei vigili Aldo Poponcin i. Venti colonne per circa 16 aree urbane da monitorare: da piazza Grande cuore del centro storico, fino a Pescaiola e via Romana, faranno da ponte con i loro colleghi per la segnalazione di anomalie e criticità sui temi della sicurezza, della legalità e dell’ordine pubblico. Le indicazioni saranno trasmesse alla Polizia Municipale, che valuterà come procedere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza, una chat per sorvegliare sedici zone: ci sono negozianti e forze dell’ordine

In questa notizia si parla di: ordine - sicurezza - chat - negozianti

