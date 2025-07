Usa Camera approva legge di bilancio di Trump Big Beautiful Bill passa con 218 sì e 214 no da tagli alla sanità ad aumento spese militari

La Camera degli Stati Uniti ha approvato definitivamente il controverso "Big Beautiful Bill" di Trump, con 218 voti favorevoli e 214 contrari. Questa legge, che prevede tagli alla sanità e un aumento delle spese militari, ha suscitato forti divisioni nel paese. Trump stesso sostiene che questa legge "trasformerà il Paese in un razzo". Ma quali saranno gli effetti di questa decisione sulla nazione?

