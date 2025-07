Douglas Luiz Juventus ai saluti il brasiliano è pronto per l’addio dopo una stagione | quattro club in corsa per il centrocampista

La Juventus si prepara a salutare Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano che, dopo una sola stagione in bianconero, sembra ormai pronto a lasciare Torino. Quattro club, tra cui spiccano le formazioni della Premier League, sono pronti a contendersi il suo passaggio. L’addio di Luiz rappresenta un nuovo capitolo per la Vecchia Signora, che dovrà ora trovare il sostituto ideale per rinforzare il centrocampo. Ma chi sarà il suo prossimo destino?

ex Aston Villa. Douglas Luiz  sembra ormai deciso a dire addio alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, che non ha trovato ampio spazio nella formazione bianconera, ha espresso la sua volontà di lasciare Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, diverse squadre della Premier League  sono interessate al suo acquisto. Su di lui restano Leeds, Newcastle, Nottingham Forest  e Manchester United, che continuano a monitorare la situazione del giocatore. Le opzioni per Douglas Luiz.

