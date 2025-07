Un ‘giardino della pioggia’ al Tondo Gioeni

Scopri come il "Giardino della Pioggia" al Tondo Gioeni di Catania trasforma le acque piovane in risorsa preziosa. Martedì all’Orto botanico, un incontro promuove un innovativo progetto di gestione delle acque che coinvolge università , enti pubblici e associazioni ambientaliste. Un passo importante verso città più sostenibili e resilienti. Non perdere l'occasione di conoscere questa iniziativa che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di vivere l’ambiente urbano. Ti aspettiamo per scoprire come contribuire a un futuro più verde.

Martedì all'Orto botanico presentazione del progetto per la gestione delle acque piovane nella parte nord di Catania. Incontro promosso dal Di3A e dal dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Università di Catania, in collaborazione con il Comune di Catania, IRIDRA, il CSEI Catania e Legambiente Catania Per mitigare il rischio idraulico in ambito urbano, nei prossimi mesi al Tondo Gioeni di Catania sarà allestito un raingarden, un "giardino della pioggia", progettato da IRIDRA e dal dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania in collaborazione con la Direzione Ecologia e Ambiente del Comune di Catania.

