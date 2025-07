Pavard il caso social divide i tifosi dell’Inter | tante le polemiche – TS

Il caso social che coinvolge Pavard sta scuotendo i tifosi dell’Inter, divisi tra sorprendenti ammirazioni e dure critiche. La foto del difensore in vacanza a Porto Cervo, pubblicata da un amico sui social, ha sollevato dubbi e polemiche: come può sembrare così in forma dopo aver lasciato la tournée americana per problemi alla caviglia? La questione alimenta un dibattito acceso tra curiosità e sospetti, lasciando tutti con un’unica domanda: cosa c’è dietro questa immagine enigmatica?

Sta facendo discutere – riporta Tuttosport – una foto apparsa sui social, pubblicata da un amico di Benjamin Pavard, che ritrae il difensore dell’Inter in vacanza a Porto Cervo. ERRORI – Niente di strano, se non fosse che Pavard, solo pochi giorni prima, aveva lasciato anzitempo la tournée statunitense per il Mondiale per club a causa del riacutizzarsi di un problema alla caviglia. Nell’immagine, invece, Pavard appare in ottima forma mentre gioca un doppio di padel, presumibilmente contro l’amico e connazionale Theo Hernandez. Una leggerezza che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pavard, il caso social divide i tifosi dell’Inter: tante le polemiche – TS

