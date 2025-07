La sfida di Trainline in piena golden age del treno | ecco di cosa si tratta

Nel cuore della rivoluzione ferroviaria, Trainline si prepara a ridefinire l’esperienza di viaggio grazie all’Intelligenza Artificiale. In un’epoca in cui il treno vive la sua golden age, arrivano strumenti innovativi come l’agente IA personalizzato, che trasforma il modo di pianificare e vivere i propri spostamenti. Dimentica i limiti dello schermo: ora puoi semplicemente "parlare" con la tua app e ottenere tutto ciò di cui hai bisogno.

Trainline, arriva l’agente IA personalizzato per i viaggi in treno - Mike Hyde, Chief Technology Officer di Trainline: “L'IA sta rivoluzionando il settore. Lo riporta repubblica.it