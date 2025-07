Google aggiorna l’interfaccia di Gemini su tablet con un overlay più compatto

Google rivoluziona l'esperienza utente di Gemini su tablet e smartphone pieghevoli, introducendo un overlay più compatto e moderno. Questo aggiornamento promette una navigazione più fluida, intuitiva e esteticamente piacevole, adattandosi alle esigenze di chi desidera un'interfaccia funzionale senza rinunciare allo stile. Scopriamo insieme le novità estetiche e funzionali che renderanno la tua esperienza con Gemini ancora più coinvolgente e all’avanguardia.

Google sta rinnovando l'overlay di gemini su tablet e smartphone pieghevoli, scopriamo insieme le novità estetiche implementate

