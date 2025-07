Serie D Titani per la porta c’è Coletta E in attacco ritorna Gasperoni

Il San Marino si prepara a una nuova entusiasmante stagione di Serie D, rafforzando la sua rosa con colpi importanti. Tra le novità spicca il ritorno di Gasperoni in attacco, mentre in porta si affida all’esperienza di Jacopo Coletta, ex Lucchese e protagonista della promozione toscana. Un mix di talento e leadership che promette di elevare il livello del team. Ma le sorprese non sono finite: ecco cosa ci aspetta questa stagione.

Rinforzi in casa San Marino. Ma anche qualche conferma. Tra i pali il club della Repubblica ha deciso di puntare sull’esperienza di Jacopo Coletta. Classe ’92, il numero uno ex Lucchese con i biancazzurri ha firmato un contratto annuale. E proprio con la Lucchese fu uno dei protagonisti della cavalcata che portò il club toscano al ritorno tra i professionisti nella stagione 2019-2020. "Coletta ha grandi qualità tecniche e morali – dice il direttore sportivo del San Marino, Daniele Deoma – Averlo con noi non è stato facile visto che su di lui c’erano anche diverse società di Lega Pro". Coletta in carriera ha collezionato oltre 80 presenze in Lega Pro e circa 90 in serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Titani, per la porta c’è Coletta. E in attacco ritorna Gasperoni

