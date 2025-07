Putin-Trump telefonata fallita | Zelensky chiede l’aiuto dell’Ue

In un clima di crescente tensione internazionale, la recente telefonata tra Putin e Trump si è conclusa con un nulla di fatto, mentre Zelensky fa appello all’UE per un aiuto concreto. Dopo sei conversazioni ufficiali inutili, il panorama diplomatico rimane incerto, tra manovre militari sul campo e messaggi contraddittori che alimentano il rischio di escalation. In questo scenario complesso, le parole dei leader continuano a risuonare con un peso difficile da ignorare, lasciando il mondo in attesa di risposte decisive.

Trump e Putin hanno avviato le loro conversazioni formali di oltre un'ora da febbraio, e fino ad oggi si sono rivelate piuttosto inefficaci. Quella di ieri è stata la sesta telefonata tra i due presidenti, segnata dal gelo di Washington verso Kiev e dalle manovre militari russe sul campo, che hanno scandito una giornata densa di tensione, diplomazia e messaggi contraddittori. Trump non ha detto tanto, ma ha ammesso poi ai giornalisti di non aver ottenuto progressi. Ha precisato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi a Kiev, ma facendo attenzione alle proprie scorte: "Le abbiamo date e continuiamo a farlo ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi".

