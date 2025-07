Infortunati Juve | da Savona a Kelly definiti i tempi di recupero dei due bianconeri finiti ko al Mondiale per Club I dettagli

La Juventus si prepara a affrontare una fase cruciale della stagione, ma deve fare i conti con due infortuni pesanti: Lloyd Kelly e Nicolò Savona, finiti ko nel Mondiale per Club, hanno ora tempi di recupero ufficializzati. La situazione complicata pone nuove sfide per l’allenatore Igor Tudor, che dovrà gestire al meglio le assenze dei suoi talenti. Ecco tutti i dettagli sui tempi di recupero e le possibili implicazioni per il futuro bianconero.

Infortunati Juve: da Savona a Kelly, definiti i tempi di recupero dei due bianconeri finiti ko nel corso delle sfide al Mondiale per Club. Tutti i dettagli. La Juve deve fare i conti con due infortuni importanti che colpiscono i propri giocatori. Lloyd Kelly e Nicolò Savona sono gli ultimi infortunati in casa bianconera, con due situazioni che complicano i piani di Igor Tudor. Ne ha fatto il punto la Gazzetta dello Sport. Kelly, lesione al bicipite femorale: recupero previsto per fine mese. Lloyd Kelly ha subito una lesione al bicipite femorale sinistro, come confermato dagli accertamenti a cui si è sottoposto ieri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Savona a Kelly, definiti i tempi di recupero dei due bianconeri finiti ko al Mondiale per Club. I dettagli

In questa notizia si parla di: savona - infortunati - juve - kelly

Probabile formazione della Juventus per la sfida contro il Man. City (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Kostic; Nico Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic. Vai su Facebook

Come giocherebbe la Juventus senza Renato Veiga: difesa a quattro o Alberto Costa e Savona accanto a Kelly?; Juventus a pezzi dopo l'infortunio di Kelly: a Bologna solo due difensori centrali a disposizione; Juventus, chi sostituisce Kelly? Occhio a Gatti, ma c'è anche un'altra opzione.

Juventus, come sta Kelly? Le sue condizioni dopo l'infortunio - Lloyd Kelly è uscito anticipatamente nel match tra Real Madrid e Juventus. ilbianconero.com scrive

Juventus, l'infortunio di Savona è grave: i tempi di recupero e come cambia il mercato dei bianconeri - Duro colpo per la Juventus e per Igor Tudor: la caviglia sinistra di Savona preoccupa i bianconeri, si cercano rinforzi. Da sport.virgilio.it