Via stretta del Camposanto di Arezzo | coperte le grandi buche

Finalmente, via Stretta del Camposanto ad Arezzo si presenta più sicura e accessibile. Dopo mesi di iniziative e campagne, l’Osservatorio DEMOS accoglie con soddisfazione la copertura delle grandi buche, un passo fondamentale per garantire sicurezza e decoro. Ora, il prossimo obiettivo è mantenere alta l’attenzione e assicurare interventi duraturi. La strada verso un’Arezzo più sicura si fa concreta, ma la collaborazione tra cittadini e istituzioni resta essenziale.

Arezzo, 4 luglio 2025 – . Demos: «Bene, ora mettiamola in sicurezza» Il 16 aprile 2024, l’Osservatorio dei cattolici democratici DEMOS iniziava la campagna d’opinione per mettere in sicurezza la via stretta che porta da viale Buozzi al Camposanto Monumentale di Arezzo: buche a mo’ di groviera, via stretta e pericolosa per il traffico quotidiano, rifiuti ai margini del percorso che porta al luogo dell’ultimo riposo dei propri cari, in breve una situazione indecorosa. I mass media, meritoriamente, hanno sostenuto la campagna di DEMOS all’insegna di AVER CURA di AREZZO, le interrogazioni in Consiglio Comunale hanno aiutato, i ripetuti interventi dell’Osservatorio hanno tenuta accesa l’attenzione e la speranza per una soluzione positiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it