Esposito si tratta | ma dipende da Beltran Betis e Bologna tentazione Mandragora

Se a luglio sembrava ancora un'ipotesi, ora l'affare tra Sebastiano Esposito e la Fiorentina sta prendendo forma concreta. Con una trattativa avviata e un accordo che potrebbe essere sancito a breve, il giovane attaccante classe 2002 si prepara a vestire la maglia viola, portando entusiasmo e nuove possibilitĂ in un reparto in fermento. La prossima stagione promette grandi novitĂ per i tifosi toscani.

Sebastiano Esposito è sempre piĂą vicino alla Fiorentina. L'attaccante classe 2002 di proprietĂ dell'Inter è il prescelto da Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta. La trattativa con i nerazzurri va avanti spedita. Affare da 5-6 milioni piĂą una manciata di bonus. Il traguardo non sembra lontano nonostante i sondaggi di qualche altro club. Si è parlato del Cagliari e del Parma, ma in questo momento la Fiorentina ha la strada spianata per mettere le mani sul talento di Castellammare di Stabia. Il ds viola dovrĂ decidere se anticipare i tempi o se attendere per l'affondo in attesa di una cessione di Lucas Beltran.

