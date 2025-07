200 Stelvio | due secoli di ingegno passione e sostenibilità sul tetto d’Europa

Dal 4 al 6 luglio, il Passo dello Stelvio si trasforma nel palcoscenico di un evento unico, dove motori storici celebrano due secoli di ingegno, passione e sostenibilità. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di automobili e motori, che unisce memoria e innovazione in un contesto mozzafiato. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile tra tradizione e futuro, tra emozioni senza tempo e impegno per il nostro pianeta.

