La Rinascita sogna in grande e mette nel mirino il play Moretti

La Rinascita sogna in grande e punta al colpo Moretti, uno dei play più talentuosi in circolazione. Il mercato di Rbr è ancora vivo e vibrante, con il club biancorosso pronto a sfidare la concorrenza per assicurarsi un talento che potrebbe rivoluzionare la squadra. La possibilità di aggiungere Davide Moretti rappresenta un'occasione imperdibile per elevare il livello e rinvigorire le ambizioni di questa stagione. L’attesa ora si concentra sulle decisioni del giocatore e sui prossimi sviluppi.

Non è affatto concluso, il mercato in entrata di Rbr. Il club biancorosso sta infatti sondando la disponibilità al trasferimento di Davide Moretti, play-guardia in uscita da Venezia e attualmente free agent. Sarebbe un vero colpo da novanta, con tante implicazioni sull'attuale roster ma anche con la certezza che si tratterebbe di un'aggiunta extra-lusso per la serie A2. Moretti, 1.90, viene da una stagione da 6 punti e 1.7 assist di media, con 17 minuti di utilizzo. Il contesto? Una squadra ambiziosa come la Reyer, che è andata vicinissima a far fuori, nei quarti di finale, i futuri campioni d'Italia della Virtus Bologna.

