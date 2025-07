Premio Strega Bajani vince con L’anniversario mentre si apre lo scontro sul dopo Villa Giulia

Con 194 voti, Andrea Bajani conquista il Premio Strega 2025 con "L’anniversario", un potente romanzo contro il patriarcato che fonde autobiografia e fiction. La vittoria, annunciata, si fa spazio tra tensioni e polemiche, come la svista sul tabellone e l’assenza del ministro della Cultura. È l’inizio di un nuovo capitolo per il mondo letterario italiano, mentre si apre il dibattito sul futuro della cultura nel nostro Paese.

Con 194 voti per L’anniversario (Feltrinelli), Andrea Bajani si è aggiudicato il Premio Strega 2025: un romanzo «contro il patriarcato», che intreccia autobiografia e fiction per raccontare le dinamiche soffocanti di una famiglia. Una vittoria annunciata, ma non priva di tensioni: dalla svista sul tabellone (che inizialmente riportava 187 voti) fino all’assenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha disertato l’evento per una mostra a Berlino. Al secondo posto Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare (Rizzoli), in cui affiorano le figure di un padre visionario e dell’amico Raffaele La Capria. 🔗 Leggi su Lettera43.it