La Vis conferma Denis Tonucci Sacrificio maglia e appartenenza

determinazione e passione sono il motore che spinge la squadra verso nuovi traguardi. La sua presenza non è solo un valore tecnico, ma anche un simbolo di identità e orgoglio per tutta la comunità. Con Denis Tonucci, la Vis Pesaro rinnova il suo impegno di crescere insieme, sostenuti da un cuore grande e da un passato che fa da traino per un futuro promettente.

"Non si tratta solo di un rinnovo sportivo: è la conferma di un legame profondo e autentico. Perché Denis Tonucci non è solo un giocatore esperto, un leader in campo e fuori. È figlio di questa città, è uno di noi, e dopo tanto girovagare a gennaio 2023 è finalmente tornato a casa. Denis incarna alla perfezione i valori della Vis Pesaro: appartenenza, sacrificio, rispetto e amore per la maglia. Il suo esempio è un faro per i più giovani, la sua presenza uno stimolo per tutto l'ambiente". Parole al miele quelle usate dalla società per descrivere il rinnovo di Tonucci fino al 30 giugno 2026. La permanenza del classe 88 a Pesaro non è mai stata in discussione, l'idea di interrompere uno tra i pochi matrimoni romantici rimasti in un calcio sempre più mercenario non è neanche mai stata messa al vaglio.

