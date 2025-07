NUOTO | un titolo toscano per il club alla finale regionale degli Esordienti B Chimera in festa | Ginevra Pilastri è la campionessa regionale nei 100 dorso

Ginevra Pilastri, giovane stella della Chimera Nuoto, ha conquistato il titolo regionale nei 100 dorso alla finale degli Esordienti B a Livorno, portando a casa un risultato straordinario che testimonia l’impegno e il talento di questa promettente atleta toscana. In un’atmosfera di festa e crescita, il club si conferma una realtà di eccellenza nel panorama regionale. La vittoria di Ginevra è solo l’inizio di un cammino ricco di successi e soddisfazioni.

AREZZO Un titolo toscano per la Chimera Nuoto alla finale regionale degli Esordienti B. Il campionato estivo ha riunito nuotatrici e nuotatori di quaranta società di tutte le province nati tra il 2014 e il 2016 che, nella piscina di Livorno, hanno chiuso la stagione con un ulteriore momento di crescita e di confronto tra le diverse specialità del nuoto. La soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Ginevra Pilastri che si è laureata campionessa regionale nei 100 dorso e che è arrivata quarta nei 50 rana, poi la Chimera Nuoto ha festeggiato una seconda medaglia con Niccolò Ermini che ha meritato il bronzo nei 100 misti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NUOTO: un titolo toscano per il club alla finale regionale degli Esordienti B. Chimera in festa: Ginevra Pilastri è la campionessa regionale nei 100 dorso

