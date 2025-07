Temptation Island finisce male alla prima tra Sonia e Alessio | poi il colpo di scena

Si sono presto sgretolate, lasciando spazio a tensioni e sorprese inaspettate. La prima coppia ad affrontare il percorso di Temptation Island si è trovata improvvisamente di fronte a un colpo di scena che ha messo tutto in discussione. Un amore apparentemente solido sta per essere messo alla prova come mai prima d'ora. Ecco cosa è successo davvero...

News tv. – Sono arrivati a Temptation Island mano nella mano, con il sorriso sulle labbra e quell’aria da “ce la possiamo fare”. Sonia e Alessio sembravano determinati a mettere alla prova il loro amore. Davanti a Filippo Bisciglia, lui l’ha baciata teneramente, rassicurandola con parole dolci: “Non ti preoccupare, ti amo tanto”. Ma le premesse da favola sono durate il tempo di uno stacco pubblicitario. . Nemmeno ventiquattr’ore dopo l’ingresso nel villaggio, Alessio ha mostrato il suo vero volto in un confessionale che ha lasciato attoniti pubblico e compagni d’avventura. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Temptation Island”, finisce male alla prima tra Sonia e Alessio: poi il colpo di scena

In questa notizia si parla di: temptation - island - sonia - alessio

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Colpo di scena a #TemptationIsland: Alessio lascia il programma, Sonia rientra in deroga su richiesta delle compagne. Ma non è finita qui... #SoniaeAlessio Vai su X

A "Temptation Island" Sonia M. chiede un falò di confronto con Alessio per via delle sue dichiarazioni e del suo atteggiamento, ma lui non si presenta Vai su Facebook

Temptation Island 2025, chi sono Alessio e Sonia M.: età, lavoro e presentazione; Temptation Island, Sonia e Alessio e i problemi intimi: i dettagli sbandierati in prima serata; Sonia M. e Alessio: il falò di confronto anticipato - Temptation Island Clip |.

Temptation Island 2025: il mancato confronto tra Sonia M. e Alessio sono i 30 minuti di televisione più ipnotici che abbiamo mai visto - La prima puntata del viaggio nei sentimenti di Canale 5 inizia con il botto tenendo il pubblico incollato davanti alla televisione con il fiato sospeso ... Secondo vanityfair.it

Anticipazioni Temptation Island, seconda puntata: il destino di Sonia e Alessio, un altro falò anticipato - Cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 10 luglio? Segnala fanpage.it