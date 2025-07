Gravissimo incidente stradale auto si schianta contro autobus pieno | una vittima

Un tragico e gravissimo incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di una tranquilla giornata di luglio, quando un'auto si è schiantata contro un autobus sulla statale 87, causando una perdita umana e lasciando il territorio sconvolto. La vittima, una donna di 55 anni, ha perso la vita nello scontro, ancora sotto indagine per capire le cause di questa drammatica tragedia. La comunità si stringe intorno ai familiari di questa tragica perdita, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sull’accaduto.

Un gravissimo incidente stradale ha causato la morte di una donna di 55 anni nel primo pomeriggio di giovedì 3 luglio. La vittima era alla guida di un'auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il suo veicolo si è scontrato violentemente con un pullman lungo un tratto della statale 87. L'impatto è avvenuto al chilometro 211, all'altezza di una zona rurale, in una strada nota per essere particolarmente trafficata soprattutto nei mesi estivi. Il bilancio è stato immediatamente drammatico. L'automobile su cui viaggiava la donna è andata quasi completamente distrutta, tanto che si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo ormai privo di vita dalle lamiere contorte.