Roma Pellegrini ad un bivio | con Gasperini l’ultima spiaggia per rilanciarsi

Roma e Pellegrini, un binomio sul filo del rasoio, si trovano ora a un bivio cruciale: con Gasperini in agguato, potrebbe davvero essere questa la loro ultima spiaggia per rilanciarsi? Dopo una stagione in crescendo, la corsa verso la Champions sembra ancora possibile, ma il centrocampo capitolino necessita di una svolta decisiva. La domanda che aleggia è: riuscirà Pellegrini a ritrovare la sua brillantezza o sarà il momento di cambiare rotta?

Nella scorsa stagione sono tanti i giocatori che hanno cambiato marcia nella seconda parte, chiudendo in crescendo e portando la Roma a risalire in classifica fino al quinto posto, ad un passo dalla Champions League. Chi invece non è mai riuscito a ritrovarsi è Lorenzo Pellegrini, che ha iniziato l’annata con tantissime difficoltĂ e che nemmeno con l’arrivo in panchina di Claudio Ranieri è riuscito a rivitalizzarsi, restando spesso e volentieri in panchina. L’unico momento veramente positivo è stato durante il derby con la Lazio, in cui si è reso protagonista anche di una delle due reti, salvo poi nelle partite successive perdersi nuovamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pellegrini ad un bivio: con Gasperini l’ultima spiaggia per rilanciarsi

In questa notizia si parla di: roma - pellegrini - bivio - gasperini

Roma, il dottor Lempainen su Pellegrini: “Al top tra 4 mesi” - Roma, sotto la guida del dottor Lempainen su Pellegrini, si prepara a un finale di stagione cruciale.

#Roma, vicina la cessione di #Angelino in Arabia Saudita #AlHilal pronta a definire prima di martedì sera l'operazione: ecco perchè Vai su Facebook

Lorenzo Pellegrini: il bivio; Le sfide di Gasperini; Gasperini rompe gli indugi sul futuro alla Roma: Interesse che inorgoglisce, è come la Nazionale.

Pellegrini, l'ultimo esame: contratto in scadenza, ma con Gasperini può rilanciarsi e conquistare la Nazionale - Lorenzo Pellegrini si gioca tutto in dieci mesi: la permanenza alla Roma, o il futuro in un club di alto livello, e la Nazionale. Secondo ilmessaggero.it

Gasperini punta a rilanciare pellegrini e dybala senza cessioni in roma tra infortuni e nuovi ruoli in campo - La Roma di Gian Piero Gasperini punta al recupero di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi infortunati e con contratti fino al 2026, per rilanciare il progetto sportivo targato Friedkin. Come scrive gaeta.it