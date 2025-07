Meteo Giuliacci | Caldo e afa? Finisce tutto | ecco quando arriva la tempesta

Preparatevi a un cambio di scena: il caldo opprimente sta per lasciare spazio a temporali e frescura. Per il weekend del 5-6 luglio, le previsioni meteo annunciano un’improvvisa rivoluzione atmosferica che interesserà diverse regioni italiane. Un fronte temporalesco proveniente dal Nord Europa porterà sollievo, interrompendo l’ondata di afa e caldo africano. Scopriamo insieme quando arriverà la tempesta e cosa aspettarci nelle prossime ore.

Per il weekend del 5-6 luglio, le previsioni meteo annunciano importanti cambiamenti in Italia. Un fronte temporalesco proveniente da Nord Europa porterĂ un calo delle temperature in alcune regioni, interrompendo l’ondata di caldo dell’anticiclone africano. Sabato 5 luglio, un ciclone tra Gran Bretagna e Scandinavia dirigerĂ un fronte instabile verso l’Italia, causando temporali sull’arco alpino e nelle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Possibili fenomeni si estenderanno anche alle zone interne del Centro-Sud.Domenica 6 luglio, come riporta meteogiuliacci.it, lo scontro tra correnti fresche e masse d’aria calda creerĂ condizioni per fenomeni intensi, con temporali violenti, forti piogge e grandinate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it