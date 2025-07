Civitanovese un’altra fumata nera La società resta nelle mani di Profili

La trattativa per la cessione della Civitanovese si arena ancora, con un’altra fumata nera e nessuna firma all’orizzonte. Dopo giorni di attese e speranze, il progetto sembra sfumare nel nulla, lasciando tifosi e addetti ai lavori in un limbo di incertezza. Ma riavvolgiamo il filo degli ultimi giorni per capire come si sia arrivati a questo punto e cosa riserva il futuro per la società.

Niente firma anche al secondo giorno, la trattativa per la Civitanovese può arenarsi definitivamente. Non solo la fumata nera di mercoledì sera, anche la giornata di ieri avrebbe fatto registrare un doppio momento negativo nell'ambito del passaggio di quote della Civitanovese. Niente accordo preliminare al mattino e, da quanto trapela, appuntamento dal notaio saltato nel pomeriggio. Ma riavvolgiamo il filo degli ultimi giorni. Dopo varie settimane di mancate intese tra il patron Mauro Profili e l'imprenditore laziale Davide Ciaccia (la persona interessata a rilevare il club), mercoledì della scorsa settimana è sembrato il giorno della svolta: in un locale di San Benedetto, Profili avrebbe garantito delle importanti aperture.

