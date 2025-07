Milan e Ganna le punte di diamante si parte domani da Lille Tour de France l’Italia gioca subito il ’Jonny’

Domani, da Lille, il Tour de France 2024 prende il via con la grande attesa di Jonathan Milan, il talento di Ganna e Milano. La sua vittoria nel primo sprint potrebbe interrompere un digiuno di 106 tappe e regalare all’Italia una maglia gialla che manca da sei anni. Un inizio di corsa che promette emozioni e sorprese, perché anche se il traguardo finale è lontano, ogni tappa può scrivere una nuova pagina di storia.

di Angelo Costa Al Tour che scatta domani da Lilla, nel Nord francese, l'Italia giocherà subito il jolly. Anzi, il Jonny: vincendo il primo sprint, Jonathan Milan interromperebbe un digiuno di 106 tappe e vestirebbe una maglia gialla che qui manca da sei anni, quando per un paio di giornate la vestì Ciccone, oggi suo compagno di team. Quanto a conquistare la corsa, c'è tempo: se dopo quarant'anni i francesi ancora aspettano un successore del grande Hinault, possiamo prendercela comoda pure noi. Di poter frantumare due tabù che ci accompagnano dal 2019, il gigante friulano, debuttante sulle strade di Francia, è pienamente consapevole.

