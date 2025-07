Impresa del Modigliana | è campione italiano Allievi Csi

Il 2 luglio, il campo sintetico di Gambettola ha vissuto un grande momento di sport e passione. L’Impresa del Modigliana, formazione Allievi Csi, ha conquistato il titolo di campione italiano, dimostrando talento e determinazione. Guidati dall’allenatore Carlo Pierotti, i giovani atleti hanno affrontato con grinta l’Oratorio San Rocco, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia del calcio giovanile. Una vittoria che conferma il valore e il futuro brillante del nostro vivaio.

Si è svolta il 2 luglio, sul campo sintetico di Gambettola, la finale nazionale del campionato di calcio a sette 2025 categoria Allievi Csi (Centro sportivo italiano), finalissima che è stata vinta dalla squadra della società Modigliana Calcio allenata da Carlo Pierotti. I ragazzi della formazione vincente sono del 2009 con il più piccolo del torneo, Giulio Pierotti, nato nel 2012. La partita si è svolta contro la squadra dell’Oratorio San Rocco Seregno in rappresentanza della Lombardia e nei tempi regolamentari è terminata in pareggio 1-1, quindi è stata vinta dal Modigliana ai rigori 14-13. Il sindaco Jader Dardi ha commentato: "Ai ragazzi che fanno parte della squadra, protagonisti anche per la correttezza in campo, agli accompagnatori e a tutta la società voglio esprimere i più sinceri complimenti per il risultato che hanno raggiunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it