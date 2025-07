Coni Buonfiglio eletto presidente nazionale Cucurnia soddisfatto | E adesso puntiamo ad averlo a Carrara

Era la conferma che il nostro impegno e la passione per lo sport stanno dando i loro frutti. Vittorio Cucurnia, appena eletto presidente nazionale del Coni, esprime entusiasmo e ambizione: portare Buonfiglio a Carrara per l'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport rappresenta un traguardo importante, simbolo di crescita e valorizzazione del territorio. Il futuro dello sport italiano e locale si intrecciano in questa entusiasmante prospettiva.

"E adesso puntiamo ad averlo a Carrara, magari in occasione della inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport che sarĂ allestito a CarraraFiere, per replicare la visita di Giovanni Malagò del 2017, primo presidente Coni ad essere venuto in cittĂ ". E’ soddisfatto Vittorio Cucurnia (nella foto), il delegato provinciale Coni all’indomani della elezione del nuovo presidente nazionale, Luciano Buonfiglio, a capo di tutto lo sport italiano. "Era la persona giusta ed è stato eletto. Un risultato che ci soddisfa e che avevamo auspicato. La Toscana è stata unita e tutti i delegati provinciali si erano espressi per Buonfiglio (ma alla votazione partecipano solo i presidenti regionali, ndr), per una linea in continuazione con quella di Malagò" continua Cucurnia che ha immediatamente inviato al neo presidente un messaggio personale e un telegramma di auguri e di buon lavoro da parte di tutto il movimento sportivo provinciale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coni Buonfiglio eletto presidente nazionale. Cucurnia soddisfatto: "E adesso puntiamo ad averlo a Carrara»

