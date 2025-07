Empoli a caccia di occasioni tra gli svincolati La nuova rosa | mix di esperienza e freschezza

l’obiettivo è creare un mix vincente di esperienza e freschezza, sfruttando le occasioni offerte dagli svincolati. L’Empoli si prepara a rinforzarsi prima dell’esordio ufficiale, perché ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa alla stagione. Con pazienza e strategia, la nuova rosa prenderà forma, portando entusiasmo e determinazione sul campo. Tuttavia, il vero lavoro inizia ora: l’attesa di vedere i rinforzi all'opera cresce di giorno in giorno.

EMPOLI Quello arrivato all'inizio del mese di luglio è ancora un Empoli troppo scarno, il che fa immaginare che prima dell'inizio del ritiro, sarà veramente difficile per Pagliuca avere a disposizione anche una parvenza della rosa finale che il 15 agosto sfiderà la Reggiana, in Coppa Italia, al Carlo Castellani – Computer Gross Arena. Roma non è certo stata costruita in un giorno, e non lo sarà nemmeno la prossima rosa dell'Empoli: tuttavia, importanti ritardi nell'assemblaggio dei 23 calciatori da presentare al mister prima dell'inizio del ritiro comporta un ritardo nel rodaggio degli schemi, delle formazioni, delle scelte sui titolari.