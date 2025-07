Verstappen | Non ascolto voci penso solo alla mia Red Bull Ma pensavo fossimo più competitivi

Max Verstappen si concentra esclusivamente sulla sua Red Bull, ignorando le voci esterne, e crede ancora nella sua competitività. Tra la corte Mercedes e il duro Mondiale in salita, il campione olandese si prepara a lottare fino all’ultimo respiro contro la McLaren, determinato a non mollare mai. La sua tenacia e passione sono la chiave per affrontare ogni sfida e inseguire il successo.

Max tra la corte Mercedes e il Mondiale in salita: "Contro la McLaren è dura, però io ci proverò fino alla fine". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen: "Non ascolto voci, penso solo alla mia Red Bull. Ma pensavo fossimo più competitivi"

Giornalista: “Fernando, ci sono molte voci sulla possibilità che Max possa passare in Mercedes, quale consiglio gli daresti?”. Alonso: “Potrei fare da consulente, ma devono prima darmi un sacco di soldi… al momento, nessun consiglio”. #MemasGP #AstonMa Vai su Facebook

