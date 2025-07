Il mio primo concerto di Bruce Springsteen a San Siro

ricordo perfettamente il momento nel quale ho scoperto la sua musica, un brivido che mi ha cambiato. Ora, mentre mi avvicino al San Siro per vivere questa nuova emozione, rifletto su quanto la sua musica abbia segnato il mio percorso e su come ogni nota sia diventata parte di me. È l'inizio di un'esperienza che aspettavo da tempo, e sono pronto a lasciarmi travolgere dall’energia di Bruce Springsteen.

Sto per vedere il mio primo concerto di Bruce Springsteen. Faccio il critico musicale, mio malgrado, dagli anni Novanta, quindi ne avrei potuti vedere diversi anche senza uscire da Milano, ma di fatto non è mai capitato, e non è mai capitato perché non ho mai cercato che capitasse. Oggi però sto per vedere il mio primo concerto di Bruce Springsteen. Ho uno strano rapporto, con Bruce Springsteen. Ricordo perfettamente il momento nel quale ho approfondito il suo ascolto e ricordo anche perché, così come ricordo perfettamente perché fino a quel momento lo avevo sempre ascoltato con distrazione, distrazione dovuta a un preconcetto che avevo nei suoi confronti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Il mio primo concerto di Bruce Springsteen a San Siro

In questa notizia si parla di: bruce - springsteen - primo - concerto

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

A San Siro Bruce Springsteen celebra i 40 anni dal primo show milanese con un concerto-fiume tra denuncia politica, rito collettivo e festa rock. In scaletta classici, brani intramontabili e l’energia di una E-Street Band ancora travolgente. La qualità audio? In ne Vai su Facebook

Bruce #Springsteen riabbraccia #SanSiro a quarant’anni dal suo primo concerto allo stadio. Tre ore di energia #rock, tra emozioni e politica. #Tg1 Paolo Sommaruga Vai su X

Il mio primo concerto di Bruce Springsteen a San Siro; Bruce Springsteen torna allo Stadio San Siro di Milano: come godersi il concerto del “Boss”; Bruce Springsteen a San Siro: Alzatevi e lasciate che la libertà risuoni.

Il mio primo concerto di Bruce Springsteen a San Siro - Bruce Springsteen è tornato a San Siro con il suo secondo concerto per questo tour, uno show politico e potentissimo ... Segnala 361magazine.com

Concerto Bruce Springsteen, questa sera la seconda data a San Siro: la scaletta, gli speech anti-Trump e i mezzi pubblici - Milano, i cancelli dello stadio Mezza aprono alle 17 e lo show inizia alle 20: previste 58mila persone. Da msn.com