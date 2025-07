Vigili del fuoco ' incendio a Creta si sta attenuando'

Le fiamme che hanno devastato Creta si stanno finalmente attenuando, portando sollievo agli sfollati e alle autorità locali. Con oltre 230 vigili del fuoco, 48 veicoli e sei elicotteri ancora in azione, il coraggio e l’impegno stanno facendo la differenza. Tuttavia, resta alta la guardia, poiché il rischio di riaccensione persiste. La speranza è che questa battuta d’arresto segni l’inizio della fine di questa emergenza.

L'incendio sull'isola di Creta, che ha costretto all'evacuazione di 5.000 persone, si sta "attenuando": lo ha dichiarato all'Afp un portavoce dei vigili del fuoco. "Si teme ancora una sua riaccensione, ma non esiste più un fronte di fuoco importante", ha aggiunto. Circa 230 vigili del fuoco, 48 veicoli e sei elicotteri rimangono mobilitati a terra nei pressi della città costiera di Ierapetra. Ci sono incendi sparsi e diverse aree cariche di fumo, da cui si stanno sviluppando incendi di piccole e talvolta grandi dimensioni, ha riferito il corpo dei vigili del fuoco all'agenzia di stampa Ana. Tuttavia, l'indebolimento dei venti in questa regione difficile da raggiungere ha contribuito a migliorare inaspettatamente la situazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vigili del fuoco, 'incendio a Creta si sta attenuando'

