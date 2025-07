Niente paura nel Wimbledon delle grandi sorprese l’Italia resta protagonista | oggi in campo Bellucci e Darderi è caccia a un altro record

Niente paura, nel Wimbledon delle grandi sorprese l’Italia si conferma protagonista. Sei talenti italiani sono ancora in gara, un record storico che dimostra la forza del nostro tennis. Con Sinner, Bellucci e Darderi in prima linea, il nostro Paese punta a scrivere un nuovo capitolo di successi sull’erba inglese. Oggi, in campo anche Bellucci e Darderi, pronti a inseguire un altro record e lasciare il segno nel torneo più prestigioso al mondo.

È record di italiani al terzo turno di Wimbledon. Sono sei gli azzurri ancora in gara dopo le prime due partite all’All England Club: un risultato mai raggiunto prima nella storia del tennis italiano. Oltre al numero uno al mondo, Jannik Sinner, accedono ai sedicesimi anche Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto, superando così il precedente primato del 2013, quando gli italiani al terzo turno furono cinque. Sono cinque anche i qualificati solo nel tabellone maschile, quanto basta per infrangere un record che resisteva dal 1949, anno in cui quattro italiani raggiunsero i sedicesimi del “Gentlemen’s Singles”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente paura, nel Wimbledon delle grandi sorprese l’Italia resta protagonista: oggi in campo Bellucci e Darderi, è caccia a un altro record

