la notte dei campioni

L’Arabia Saudita ha consacrato coloro che saranno i titolari dei titoli WWE, e loro pretendenti, per quest’estate. A confermarsi campione WWE un John Cena che, per un breve istante, è sembrato avviarsi verso la redenzione, e che invece ha resistito alla fine nel suo proposito di “distruggere il wrestling”. Nel finale caotico del Main Event di Night of Champions, quando oramai c’era ressa sia sul ring che fuori, Cena era ad un passo dallo stringere una alleanza con il buono CM Punk, salvo poi tentare di sopraffarlo con un colpo basso che non ha riscosso l’effetto sperato. Ciononostante Cena è rimasto campione, battendo Punk e profilandosi come possibile avversario di Cody Rhodes (vincitore del King of the Ring 2025) in quel di SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net