Baseball i due giovani ’pellerossa’ parteciperanno oggi a un evento con la leggenda della Major League Menarini-Gangbo orgoglio Redskins Saranno a lezione da Joe Urso

L’energia del baseball torna a risplendere con i giovani talenti dei Redskins, protagonisti di un evento unico insieme alla leggenda Menarini Gangbo. Nonostante una prestazione non perfetta, il team ha conquistato una vittoria importante e si prepara a sfidare i Toselli-Yankees, puntando alla vetta del girone G. Nel frattempo, gli under 15 brillano nelle fasi finali, promettendo un futuro luminoso per il baseball italiano.

Nonostante una gara sottotono, i Redskins hanno battuto il Ravenna, l’ultima della classe, col punteggio di 14-9 e nel prossimo appuntamento, in programma domenica alle 15, andranno nella tana dei Toselli-Yankees, ex Athletics Bologna, appaiati al primo posto del girone G del campionato di serie C. Intanto i campionati del settore giovanile sono agli sgoccioli prima che si disputino le finali con gli under 15 dei Redskins assoluti protagonisti. Per Giacomo Menarini e Justin Gangbo non finisce qui perchè prenderanno parte allo showcase di oggi, patrocinato dalla Iabf e proposto da Gilberto Gerali, Supervisore sviluppo del talento delle squadre nazionali di baseball. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball, i due giovani ’pellerossa’ parteciperanno oggi a un evento con la leggenda della Major League. Menarini-Gangbo, orgoglio Redskins. Saranno a lezione da Joe Urso

In questa notizia si parla di: redskins - menarini - gangbo - baseball

Baseball, i due giovani ’pellerossa’ parteciperanno oggi a un evento con la leggenda della Major League. Menarini-Gangbo, orgoglio Redskins. Saranno a lezione da Joe Urso; Dal diamante imolese al sogno azzurro, un’estate da ricordare per Menarini e Gangbo.

Baseball serie C. I Redskins vanno ko: finisce 11-1 con Pesaro - Il Resto del Carlino - I Redskins debuttano con una sconfitta contro Pesaro, perdendo 11- Come scrive ilrestodelcarlino.it

Baseball serie C. Riscatto Redskins, blitz in terra ravennate - Il Resto del Carlino - Dopo due sconfitte iniziali, i Redskins guidati da Marino Salas ritrovano la vittoria nel campionato di serie C di baseball, battendo il Cral Enrico Mattei 9- Scrive ilrestodelcarlino.it