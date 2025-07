Bovelix 2025 | il torneo di beach volley in memoria di Vigor Bovolenta torna il 12 e 13 luglio a Marina di Ravenna

Il 12 e 13 luglio 2025, Marina di Ravenna si trasformerà nel cuore pulsante del beach volley con Bovelix, il torneo in memoria di Vigor Bovolenta. Organizzato dal Fipav Ravenna e patrocinato dal Comune, questo evento rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un’occasione per celebrare la passione, l’amicizia e il valore dello sport come strumento di solidarietà e crescita tra giovani e adulti. Unisciti a noi per vivere questa straordinaria giornata all’insegna dei valori che Vigor ha incarnato!

Il 12 e 13 luglio 2025, presso il Bagno Obelix di Marina di Ravenna, torna Bovelix, lo storico torneo di beach volley nato per ricordare Vigor Bovolenta, indimenticato campione della nazionale italiana di pallavolo, scomparso prematuramente nel 2012. Organizzato dal Comitato Territoriale Fipav Ravenna con il patrocinio del Comune di Ravenna, Bovelix è molto più di un evento sportivo: è una manifestazione educativa, sociale e solidale che unisce sport, memoria e impegno civile. Bovelix 2025: sport, inclusione e solidarietà al centro. Bovelix è tornato dopo anni di stop per raccogliere fondi a favore degli alluvionati della Romagna, in collaborazione con l’associazione “I Ragazzi di Via Angiolina”, nata dopo l’alluvione del 20232024 per sostenere famiglie e territori duramente colpiti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bovelix 2025: il torneo di beach volley in memoria di Vigor Bovolenta torna il 12 e 13 luglio a Marina di Ravenna

In questa notizia si parla di: bovelix - torneo - beach - volley

Dopo 7 anni di assenza, torna il torneo in ricordo del campione di volley mancato in campo 13 anni fa; Marina di Ravenna, Bovelix 2017, torna il torneo di beach volley in memoria di Bovolenta; Tre giorni di grande volley sulla sabbia con la quarta edizione del Bovelix.

Dopo 7 anni di assenza, torna il torneo in ricordo del campione di volley mancato in campo 13 anni fa - Dal 2012 al 2018, ha unito atleti, famiglie e amici della pallavolo in un grande momento di sport e solidarietà. Lo riporta today.it

Tornei Beach Volley Milano: Scopri gli Eventi Estivi - Situato in una delle aree verdi più belle della città, questo evento attira centinaia di partecipanti e spettatori ... Riporta milanosportiva.com