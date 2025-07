Un tabù Rosso da sfatare. Lewis respira l’aria di casa.

Lewis Hamilton, il sovrano di Silverstone, continua a scrivere la sua leggenda sul circuito di casa. Dopo aver sfoderato un abito con i colori della Union Jack, il campione britannico si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo straordinario palmarès. L’ultimo successo, infatti, non è solo una vittoria: è la conferma del suo dominio incontrastato. E ora, l’obiettivo è…

God save the King. Dio salvi il Re di Silverstone. Cioè Lewis Hamilton, che ieri si è presentato ai box del circuito che ospiterà il Gran Premio di Inghilterra indossando un curioso abito con i colori della Union Jack. Il record. Silverstone è il giardino di casa del Baronetto. Mica è una frase fatta: sulla pista britannica Sir Lewis Hamilton, il cavaliere di Sua Maestà, ha conquistato nove vittorie, un record clamoroso. L’ultimo successo è vecchio di dodici mesi: il passaggio alla Ferrari era già stato ufficializzato ma il sette volte iridato si impose con la Mercedes. Non solo. Dal 2014 al 2024 compreso, sempre al volante della Freccia d’Argento, il Baronetto ha sempre finito il Gp di Gran Bretagna sul podio, per undici edizioni consecutive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net