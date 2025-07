Forlì Rinaldini è ufficiale E nel mirino c’è Saporetti

Il Forlì 2025-26 prende forma con entusiasmo e determinazione, puntando a un debutto in serie C ricco di ambizioni. Con l’arrivo di nuovi talenti come Francesco Manuzzi e conferme importanti, la squadra guidata da mister Miramari si prepara a un’estate di duro lavoro dal 11 luglio a Santa Maria Nova. La passione e la volontà di centrare obiettivi sempre più alti sono il motore di un progetto che promette grandi emozioni.

Inizia a delinearsi con più precisione il Forlì 2025-26 in vista dell’inizio della preparazione che porterà la squadra di mister Alessandro Miramari all’esordio in serie C. Una vernice che dal prossimo 11 luglio vedrà la squadra biancorossa iniziare a sudare sul rettangolo verde di Santa Maria Nuova. Dopo l’ingaggio di Francesco Manuzzi, primo volto nuovo arruolato dal diesse biancorosso Cristiano Protti, ieri è stato confermato e ufficializzato l’arrivo di Damiano Rinaldini (nella foto), classe 1995, reduce dalla seconda metà del torneo giocata con il Tau, con 12 gettoni e 2 reti più altre 2 nei playoff, dopo la prima parte del campionato con la casacca dell’Albalonga (12 gare, 1 gol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, Rinaldini è ufficiale. E nel mirino c’è Saporetti

In questa notizia si parla di: forlì - rinaldini - ufficiale - mirino

Damiano Rinaldini primo colpo di mercato del Forlì in serie C - Il Forlì dà il via alla sua avventura in Serie C con un colpo da maestro: Damiano Rinaldini è ufficialmente il primo acquisto della squadra.

Forlì, Rinaldini è ufficiale. E nel mirino c’è Saporetti; Forlì Calcio: Rinaldini primo acquisto per la Serie C 2025-26; Damiano Rinaldini primo colpo di mercato del Forlì in serie C.