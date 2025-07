Un colpo grosso per l’Atletico | in difesa arriva De Santis

L'Atletico Ascoli dà una scossa al mercato con un acquisto di peso: Simone De Santis, uno dei difensori più promettenti del momento, approda in squadra. Reduce dall’esperienza in Serie C con il Pineto, il suo arrivo rappresenta un vero e proprio colpo di mercato, grazie alla lungimiranza del direttore sportivo Mario Marzetti e all’approvazione di tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Un investimento che promette di rafforzare notevolmente la linea difensiva e puntare a traguardi ambiziosi.

L' Atletico Ascoli piazza il colpo grosso e si assicura uno dei difensori ascolani più forti del momento. Si tratta di Simone De Santis centrale difensivo reduce dall'esperienza in Serie C con il Pineto. Un gran colpo di mercato del direttore sportivo Mario Marzetti, avallato da Mister Simone Seccardini e, soprattutto, dal patron Graziano Giordani visto anche l'ingaggio consistente assicurato al bravo Simone. Classe 1993 De Santis è nato ad Ascoli e cresciuto nel settore giovanile bianconero prima di passare a quello del Giulianova dove ha esordito in Serie C nella stagione 20102011. L'anno successivo si è trasferiito al San Nicolò in Serie D dove è rimasto per 7 stagioni mettendo a referto 144 presenze e 9 reti.

