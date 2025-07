Prima la puzza di gas quindi le esplosioni Il disastro presso un distributore di carburanti Almeno tre gli ustionati gravi L’incidente nel quartiere Villa De Sanctis di Roma

Una strana sensazione di puzza di gas, seguita da violente esplosioni, ha scatenato un grave incidente nel quartiere Villa De Sanctis di Roma. Un distributore di carburanti è stato coinvolto in un incendio devastante, con almeno tre persone rimaste gravemente ustionate. L’incidente, ancora in corso di accertamento, ha causato paura tra i residenti e ingenti danni. La sequenza degli eventi ha lasciato tutti scioccati: ecco cosa è successo davvero.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente si è verificato a Roma, in via dei Gordiani, nel quartiere Villa De Sanctis, dove un distributore di benzina e GPL è esploso, dando vita a un vasto incendio visibile da numerosi punti della cittĂ . L’episodio ha suscitato paura tra i residenti e ha provocato numerosi danni, oltre a un bilancio di feriti e ustionati. La Sequenza degli Eventi: Dalla Puzza di Gas alle Esplosioni. Tutto è iniziato con un’ intensa puzza di gas che ha avvolto la zona, seguita da una prima esplosione che ha scatenato il panico tra i residenti. L’incendio che ne è derivato ha colpito il distributore di carburante, e a breve distanza, un’ ulteriore esplosione ha scosso la zona, rivelandosi così potente da essere udibile in diverse aree della capitale, anche in pieno centro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com