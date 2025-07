Ipotesi bollette gonfiate per 5 mld | cosa dice l'indagine Arera e perché le opposizioni attaccano il governo

La recente indagine Arera scuote il panorama energetico italiano, svelando potenziali guadagni extra di 5 miliardi di euro nel biennio 2023-24. Mentre Elettricità Futura difende la trasparenza del settore, opposizioni come Pd, M5S e AVS chiedono spiegazioni urgenti al governo, accusando un possibile cartello di produttori che avrebbe manipolato le forniture durante la crisi. La discussione è aperta: cosa si nasconde dietro questi numeri e quali conseguenze per le famiglie?

Continua a far discutere la pubblicazione dell'indagine Arera sul mercato elettrico, secondo cui i produttori energetici potrebbero aver avuto 5 miliardi di extra-ricavi nel biennio 2023-24. ElettricitĂ Futura respinge le accuse, ma Pd, M5s e Avs chiedono un chiarimento al governo sugli aumenti in bolletta: "Inquietante: ci sarebbe stato un cartello di produttori di energia che nel momento di maggiore crisi avrebbe ridotto le forniture per far salire artificiosamente i prezzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it