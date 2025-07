Il caso riguarda un paio di orecchini dal valore di 50mila euro regalo dell’ex compagno durante la loro relazione che l’uomo avrebbe richiesto indietro dopo la rottura tra i due

La vicenda che coinvolge Taylor Mega, influencer nota e figura di spicco, si sta facendo strada sui media italiani. Al centro delle attenzioni, un paio di orecchini da 50mila euro, regalati dall’ex fidanzato durante la loro relazione, e ora al centro di un’indagine per presunta estorsione. Ma cosa è successo realmente? Separazione: come questa storia intricata svela i retroscena di un mondo fatto di lusso, emozioni e…

L ’influencer Taylor Mega (vero nome Elisia Todesco) è al centro di un’indagine della Procura di Milano con accuse di estorsione all’ex fidanzato, un imprenditore 38enne residente a Londra. Al cuore della vicenda, un paio di orecchini dal valore di 50mila euro, regalo dell’ex compagno durante la loro relazione, che l’uomo avrebbe richiesto indietro dopo la rottura avvenuta nell’agosto 2024. Ma cosa è successo esattamente? Separazione: come metabolizzare la perdita e andare avanti X Leggi anche › Taylor Mega: «È pieno di donne vip con borse fake» Taylor Mega indagata per estorsione. Secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Maurizio Ascione, l ’influencer avrebbe orchestrato un tentativo di intimidazione per trattenere i preziosi gioielli. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il caso riguarda un paio di orecchini dal valore di 50mila euro, regalo dell’ex compagno durante la loro relazione, che l’uomo avrebbe richiesto indietro dopo la rottura tra i due

In questa notizia si parla di: paio - orecchini - valore - 50mila

“Minacce per non restituire un paio di orecchini di Bulgari da 53mila euro”: Taylor Mega indagata per estorsione nei confronti dell’ex compagno - Le indagini sulla vicenda di Taylor Mega scuotono il mondo dello spettacolo e dei social media: l'influencer è infatti indagata per estorsione e diffamazione in relazione a un episodio che coinvolge un paio di orecchini Bulgari da 53mila euro e il suo ex compagno.

Elisia Todesco avrebbe assoldato un uomo, presunto componente di una famiglia ‘ndranghetista calabrese, per convincere il vecchio compagno a non chiedere la restituzione di un paio di orecchini del valore di oltre 50mila euro. L’accusa è estorsione Vai su Facebook

Taylor Mega indagata per estorsione verso l’ex fidanzato: al centro della questione un paio di orecchini da 50 mila euro La modella, ex naufraga dell’ #Isola dei Famosi, avrebbe assoldato una persona per intimidire l’ex partner Vai su X

Taylor Mega indagata per estorsione all’ex: che cosa è successo; Taylor Mega denunciata per estorsione da un ex compagno; Gli orecchini, l'ex compagno, le minacce mafiose. Taylor Mega accusata di estorsione.

Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione: «Minacce mafiose all'ex per non restituirgli orecchini da 50mila euro» - Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, 31 anni, è indagata dalla Procura di Milano per estorsione e diffamazione ai danni di un ex compagno, un imprenditore ... Riporta corriereadriatico.it

Gli orecchini, l'ex compagno, le minacce mafiose. Taylor Mega accusata di estorsione - È questo il cuore dell’inchiesta che rischia di travolgere Taylor Mega, nome d’arte di Elisia Todesco, 31 anni, influencer d ... Come scrive msn.com